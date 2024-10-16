Плющев: сборной России сейчас было бы не просто тяжело, а очень тяжело в игре с Канадой

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о возможной встрече сборных России и Канады в ближайшее время.

«Здесь нам бы серьёзно поднадували щёки. Было бы не просто тяжело, а очень тяжело. Судя по тому, что показывают североамериканцы на последних чемпионатах мира и в матчах НХЛ, то там виден очень высокий уровень. Даже середнячки из НХЛ на мировых первенствах показывают мастерство. Болельщики видят это в одном аспекте, люди, которые вовлечены в хоккей, смотрят несколько иначе. Я сомневаюсь, что мы могли бы повторить по накалу и результату серию 1972 года», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

Сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.