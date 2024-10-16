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Американский форвард «Витязя» рассказал о тренировках Джона Тортореллы

Американский форвард «Витязя» рассказал о тренировках Джона Тортореллы
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Американский форвард «Витязя» Дерек Барак рассказал о тренировках в лагере нынешнего тренера «Филадельфии Флайерз» Джона Тортореллы.

— У Тортореллы я очень много катался. Также он большое внимание уделяет психологии. В общем, отличный способ проверить себя на стойкость. У нас было много предсезонных матчей. Мы достаточно много катались, но при этом я бы не сказал, что у нас было чрезмерное количество тренировок. Обычно мы работали по полтора часа в день. В общем, обычный тренировочный лагерь. Он всегда тяжёлый, потому что тебе надо возвращаться в форму. Тренировки были короткими, но достаточно интенсивными.

— Однажды ты сказал, что сборы у Тортореллы были самыми трудными в твоей жизни.
— Да, определённо. И я горжусь всеми ребятами, которые прошли их вместе со мной. Это хорошая проверка на психологию, — заявил Барак.

В нынешнем сезоне 29-летний Барак провёл 15 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 14 результативных передач.

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