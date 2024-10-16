Андрей Назаров: российские вратари должны больше работать на КХЛ и Россию, а не на НХЛ

Известный тренер Андрей Назаров заявил, что российские вратари должны больше оставаться в России, а не уезжать за океан.

«Новый сезон КХЛ в самом разгаре, очень много яркой молодёжи, особенно отмечу вратарей. Как человек, прекрасно в этом разбирающийся, понимаю: важно подписывать с ребятами долгосрочные контракты, чтобы молодёжь обтёрлась здесь, набралась опыта, принесла больше пользы. Клуб рискует, когда даёт шанс начинающему спортсмену, поэтому хоккеист должен отдавать долг в обратном направлении. Четыре-пять лет нужно отыграть здесь, на родине. Это называется взаимовыгодное сотрудничество. Российские вратари должны больше работать на КХЛ и Россию, а не на НХЛ. Не забывать, кто их воспитывал.

Радует, что в стране развивается всё, а не только хоккей. Недруги думали, что мы друг друга «съедим», но Россия выходит на мировой уровень по всем ключевым направлениям: сельское хозяйство, промышленность, металлургия, нефтяной сектор. У недоброжелателей, как бы они ни старались, не получится поставить нас на колени. Почти 150-миллионный кулак сплотился вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.