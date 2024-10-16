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«Они всё ещё должны мне денег». Американский экс-нападающий — о «Словане»

«Они всё ещё должны мне денег». Американский экс-нападающий — о «Словане»
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Американский экс-нападающий Мэтт Мёрли заявил, что ХК «Слован» до сих пор должен ему денег за игру во времена выступления клуба в КХЛ. Бывший форвард играл за словацкий клуб в сезоне-2014/2015.

«Слован» всё ещё должен мне денег. Одно время я даже не мог заплатить своему агенту. Я говорил ему: «Слушай, чувак, если мне заплатят, я заплачу тебе, или ты можешь потребовать то, что они мне должны, и мы будем квиты». Но я не знаю, получим ли мы когда-нибудь от них деньги», — заявил Мёрли в подкасте Athlete & Artist.

Проблему с финансовой частью словацкого клуба в те времена подтверждает другой экс-игрок «Слована» Зак Бойчак.

«Я два года ждал своей первой зарплаты из Братиславы», — заявил Бойчак.

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