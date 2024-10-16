Нападающий Егор Морозов приостановил контракт с «Витязем». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба. О причинах данного решения не сообщается.

29-летний хоккеист присоединился к команде летом этого года. В текущем сезоне Егор Морозов принял участие в 10 матчах, в которых записал на свой счёт 3 (2+1) очка.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Морозов сыграл 394 встречи, в которых забросил 55 шайб и отдал 60 результативных передач, набрав в общей сложности 115 баллов с показателем полезности «-65».

«Витязь» после 15 матчей набрал 16 очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.