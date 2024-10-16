«Барыс» перевёл в список травмированных нападающего Уэйда Эллисона

По ходу домашнего победного матча с «Авангардом» (1:0) повреждение получил нападающий «Барыса» Уэйд Эллисон, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Нападающий переведён в список травмированных и пропустит ближайшие игры команды.

27-летний канадский форвард в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 12 матчей, в которых забросил две шайбы с 16 минутами штрафа.

Напомним, казахстанская команда после 15 сыгранных встреч набрала семь баллов и занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Барыс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» сегодня, 16 октября.