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Каменский прокомментировал результативную ошибку Мичкова в овертайме игры с «Эдмонтоном»

Каменский прокомментировал результативную ошибку Мичкова в овертайме игры с «Эдмонтоном»
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Олимпийский чемпион по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о результативной ошибке российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в овертайме игры с «Эдмонтон Ойлерз». Мичков, который возвращался в оборону, не пошёл до конца на пятак и развернулся в обратную сторону от шайбы, чем воспользовался форвард канадского клуба Леон Драйзайтль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Тренер должен объяснить ему его ошибку. Если игрок будет повторять их, тогда могут быть какие-то санкции, его могут вообще не выпускать на лёд. Но я думаю, Матвей умный парень, поймёт свою ошибку и исправит её. Может, он устал, травма, игра строится на ошибках. Но тренерская работа — объяснять, показывать ошибки, доводить до игрока, чтобы он их больше не повторял», — цитирует Каменского ТАСС.

Напомним, в ночь с 15 на 16 октября мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Мичков (Типпетт, Фрост) – 04:46 (pp)     0:2 Мичков (Фрост, Конечны) – 09:21 (pp)     1:2 Хенрик (Янмарк, Кулак) – 26:26     2:2 Браун (Скиннер, Нурс) – 34:01     2:3 Бринк (Замула, Фараби) – 39:37     3:3 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 56:18     4:3 Драйзайтль (Макдэвид) – 60:56 (3x3)    
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