Каменский прокомментировал результативную ошибку Мичкова в овертайме игры с «Эдмонтоном»

Олимпийский чемпион по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о результативной ошибке российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в овертайме игры с «Эдмонтон Ойлерз». Мичков, который возвращался в оборону, не пошёл до конца на пятак и развернулся в обратную сторону от шайбы, чем воспользовался форвард канадского клуба Леон Драйзайтль.

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«Тренер должен объяснить ему его ошибку. Если игрок будет повторять их, тогда могут быть какие-то санкции, его могут вообще не выпускать на лёд. Но я думаю, Матвей умный парень, поймёт свою ошибку и исправит её. Может, он устал, травма, игра строится на ошибках. Но тренерская работа — объяснять, показывать ошибки, доводить до игрока, чтобы он их больше не повторял», — цитирует Каменского ТАСС.

Напомним, в ночь с 15 на 16 октября мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали хозяева.