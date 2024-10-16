Новый председатель совета директоров «Авангарда» Евгений Кожевников встретился с командой, сообщает пресс-служба омского клуба.

«Для меня большая гордость находиться в Омске. Я не знаю другого такого города у нас в стране, где каждый житель настолько любит хоккей. Наша цель на сезон остаётся неизменной: мы должны побеждать и бороться за титул. Других целей у нас быть не может. Это философия «Авангарда», — приводит слова Кожевникова пресс-служба «Авангарда».

Отметим, что Кожевников также является заместителем председателя правления компании «Газпром нефть».

Напомним, 5 октября должность председателя совета директоров «ястребов» покинул Михаил Аверин. Он занимал этот пост с июня 2023 года.