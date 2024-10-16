Фетисов — о Мичкове: рано говорить, что Матвей звезда НХЛ, но он молодец, одарённый

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал игру российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в его первом сезоне в НХЛ.

«Матвей молодец! Безусловно, парень одарённый. Талант проявился не по возрасту, но ожидания большие. Главное, чтобы не было травм. Будем следить и радоваться его успехам. Рано говорить, что он звезда НХЛ. У них дорога длинная. Наши хоккеисты — настоящие послы доброй воли. Да, они все успешно выступают в НХЛ, и мы радуемся каждому достижению. Понятно, что они сегодня олицетворяют отечественный хоккей и всю его историю. Молодцы», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Всего в нынешнем сезоне 19-летний Мичков сыграл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.