«Нефтехимик» — первый соперник СКА в КХЛ, которому армейцы забросили три штрафных броска
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Нефтехимиком». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хоккеисты СКА.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Демидов (Деанджело, Кузнецов) – 04:33 (5x5) 1:1 Шафигуллин – 08:27 (5x5) 1:2 Селезнёв (Лещенко) – 21:25 (5x5) 2:2 Зыков (Грицюк) – 37:24 (5x5) 3:2 Кузнецов – 62:28
В овертайме победу СКА принёс реализованный буллит Евгения Кузнецова.
Как сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба, «Нефтехимик» — первый соперник СКА в КХЛ, которому армейцы забросили три штрафных броска. До Кузнецова свои попытки реализовали Евгений Артюхин и Кирилл Марченко, причём последний также, как и вчера Евгений, записал на свой счёт победную шайбу. По два буллита было реализовано в матчах с московским «Динамо», «Трактором» и «Слованом».
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