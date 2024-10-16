В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Нефтехимиком». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хоккеисты СКА.

В овертайме победу СКА принёс реализованный буллит Евгения Кузнецова.

Как сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба, «Нефтехимик» — первый соперник СКА в КХЛ, которому армейцы забросили три штрафных броска. До Кузнецова свои попытки реализовали Евгений Артюхин и Кирилл Марченко, причём последний также, как и вчера Евгений, записал на свой счёт победную шайбу. По два буллита было реализовано в матчах с московским «Динамо», «Трактором» и «Слованом».