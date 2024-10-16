«Другие так не умеют». Крикунов назвал аспект игры Шипачёва, в котором он один из лучших

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отметил игру в пас у нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва.

«Он талантливый парень, следит за собой. Поэтому он и добился таких результатов. Шипачёв на 100% использовал свой талант. Раньше всех на тренировки он не приходил, по крайней мере, при мне. Но он серьёзно относится к своей работе, никогда не филонит.

Вадим всегда найдёт возможность отдать такой пас на пятак, чтобы партнёр забил. Другие так не умеют. То в ногу дадут, то вообще противнику. А он всегда найдёт нужный пас. И он сам хорошо бросает, может и забить. Поэтому он так опасен», — цитирует Крикунова Metaratings.

Напомним, Вадим Шипачёв отметился голом и двумя результативными передачами в своём 1000-м матче в КХЛ. Юбилейной стала игра с ЦСКА (5:4 ОТ).