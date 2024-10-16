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Плющев — об игре ЦСКА в сезоне: в «яму» просто так не попадают, туда заводят

Плющев — об игре ЦСКА в сезоне: в «яму» просто так не попадают, туда заводят
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о нестабильных результатах ЦСКА в сезоне-2024/2025 КХЛ.

«ЦСКА находится не в очень хорошей форме? Октябрь на дворе, как она может быть плохой? Значит, есть причины. Была неправильная подготовка, плохо выстроена работа. Удивляют некоторые эксперты, которые говорят про то, что команда угодила в «яму». В «яму» просто так не попадают, туда заводят. И в данном случае это сделал тренерский штаб, вопросы могут быть только к нему.

Я изначально в него не верил, считаю, для такой легендарной команды он не несёт ничего армейского. Какая-то сборная солянка из тренеров, которые и истории клуба не знают. А у того, кто не знает истории, нет будущего, как говорил философ», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, в последних пяти матчах подопечные Ильи Воробьёва потерпели четыре поражения.

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