Канарейкин: Мичков должен многим жертвовать, чтобы стать суперзвездой в «Филадельфии»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин рассказал, что нужно российскому нападающему «Филадельфии Флайерз» Матвею Мичкову, чтобы стать суперзвездой в клубе и Национальной хоккейной лиге.

«Можно ли назвать Мичкова будущей звездой НХЛ? Трудно сказать. Конечно, очень талантливый парень, это факт. Его однозначно рассматривают на эту роль, однако всё в руках самого Матвея, а также руководителей «Филадельфии». Обе стороны будут прилагать все усилия, чтобы развить игрока.

А станет ли он суперзвездой – это уже большой пот, большая ежедневная рутинная работа. Он должен положить очень многое, чтобы стать звездой, многим жертвовать. Матвей очень любит хоккей, поэтому и поехал за своей мечтой. Думаю, он сделает всё возможное», — цитирует Канарейкина «Советский спорт».