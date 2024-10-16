Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канарейкин: Мичков должен многим жертвовать, чтобы стать суперзвездой в «Филадельфии»

Канарейкин: Мичков должен многим жертвовать, чтобы стать суперзвездой в «Филадельфии»
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин рассказал, что нужно российскому нападающему «Филадельфии Флайерз» Матвею Мичкову, чтобы стать суперзвездой в клубе и Национальной хоккейной лиге.

«Можно ли назвать Мичкова будущей звездой НХЛ? Трудно сказать. Конечно, очень талантливый парень, это факт. Его однозначно рассматривают на эту роль, однако всё в руках самого Матвея, а также руководителей «Филадельфии». Обе стороны будут прилагать все усилия, чтобы развить игрока.

А станет ли он суперзвездой – это уже большой пот, большая ежедневная рутинная работа. Он должен положить очень многое, чтобы стать звездой, многим жертвовать. Матвей очень любит хоккей, поэтому и поехал за своей мечтой. Думаю, он сделает всё возможное», — цитирует Канарейкина «Советский спорт».

Материалы по теме
Видео
Каменский прокомментировал результативную ошибку Мичкова в овертайме игры с «Эдмонтоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android