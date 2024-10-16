Защитник «Амура» Кирилл Спиценко перешёл в «Югру»

Защитник Кирилл Спиценко покидает «Амур» — игрок был обменян в «Югру» на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Спиценко перешёл в «Амур» из омского «Авангарда» в результате обмена перед началом сезона-2023/2024. Он провёл за дальневосточный клуб 18 матчей, набрав 3 (1+2) очка. В нынешнем сезоне игрок обороны в матчах за «Амур» не участвовал.

Хабаровский клуб накануне проиграл на домашнем льду «Ладе» и потерпел третье поражение в четырёх матчах. В предыдущей встрече «Амур» обыграл «Ладу» на своей площадке со счётом 2:0. В следующей игре «тигры» примут на своём льду «Северсталь» 17 октября.