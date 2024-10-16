«Трактор» — «Ак Барс»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

Сегодня, 16 октября, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду «Ак Барс». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд.
Состав «Трактора»:
Фото: ХК «Трактор»
Форвард «Ак Барса» Александр Барабанов пропустит встречу, вместо него заявлен Егор Коршков. Состав «Ак Барса»:
Фото: ХК «Ак Барс»
«Трактор» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 15 матчей, в которых набрал 22 очка. Подопечные Бенуа Гру занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Ак Барс» с 18 очками в активе располагается на четвёртой строчке в таблице Востока.