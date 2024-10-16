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Владислав Третьяк назвал голкипера, олицетворяющего российский хоккей

Владислав Третьяк назвал голкипера, олицетворяющего российский хоккей
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский олицетворяет российский хоккей.

«Бобровский олицетворяет российский хоккей. Правда, он играет в Национальной хоккейной лиге», — цитирует Третьяка Legalbet.

В 58 проведённых матчах прошлого сезона Национальной хоккейной лиги Бобровский достиг показателя отражённых бросков 91,5%. В финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» он был основным вратарём все семь игр. В седьмой встрече он пропустил всего одну шайбу в основное время, отразив при этом 23 броска по воротам. «Флорида Пантерз» в финальной серии Кубка Стэнли одолела канадский клуб со счётом 4-3. Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017).

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