Матвей Мичков сделал фотографию со своими первыми шайбами в НХЛ

В прошедшем матче с «Эдмонтоном» нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился дебютной шайбой в НХЛ, а затем оформил дубль. На пятой минуте стартового отрезка счёт в матче открыл нападающий «лётчиков» Матвей Мичков, для которого этот гол стал первым за карьеру в НХЛ. Спустя всего 4,5 минуты россиянин ещё раз отправил шайбу в ворота «нефтяников», сумев оформить свой первый дубль в лиге.

После матча в раздевалке команды Мичков сделал фотографию со своими первыми шайбами в НХЛ.

Фото: ХК «Филадельфия»

Всего в нынешнем сезоне 19-летний Мичков сыграл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.