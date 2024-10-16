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Матвей Мичков сделал фотографию со своими первыми шайбами в НХЛ

Матвей Мичков сделал фотографию со своими первыми шайбами в НХЛ
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В прошедшем матче с «Эдмонтоном» нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился дебютной шайбой в НХЛ, а затем оформил дубль. На пятой минуте стартового отрезка счёт в матче открыл нападающий «лётчиков» Матвей Мичков, для которого этот гол стал первым за карьеру в НХЛ. Спустя всего 4,5 минуты россиянин ещё раз отправил шайбу в ворота «нефтяников», сумев оформить свой первый дубль в лиге.

После матча в раздевалке команды Мичков сделал фотографию со своими первыми шайбами в НХЛ.

Фото: ХК «Филадельфия»

Всего в нынешнем сезоне 19-летний Мичков сыграл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

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