«Спорное решение, для меня это глупость». Рыбин — о переводе Овечкина на правый фланг

Бывший игрок клубов Континентальной хоккейной лиги Максим Рыбин оценил перевод капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на правый фланг атаки.

«Понятно, что Саша — звезда и мастер с большой буквы, но перевод на правый фланг человека, который играл всю жизнь на левом… Такая себе история, для меня это глупость. Даже сегодня, когда он отдавал голевую передачу, сделал он это с левого фланга. Справа он с ходу уже точно не бросит, а бросок в касание — его визитная карточка последние несколько лет. Спорное решение. Одно дело — менять позицию, когда тебе 25 лет, но не в таком возрасте. Я бы понял, если бы только на большинство, как в прошлом сезоне.

В сегодняшнем «Вашингтоне» нет Бекстрёма. Нет того, кто может пас отдать. Ещё только две игры сыграли, многие звёзды ещё не разогрелись, поэтому посмотрим. Мне кажется, перевод на правый фланг может сказаться на результативности Овечкина. Если он будет накатывать в зону, уже не сможет с ходу бросать. Нужно будет принимать и наносить кистевой бросок. Это уже другая подготовка, требует большего времени», — цитирует Рыбина Legalbet.

В прошедшем матче с «Вегасом» (4:2) Овечкин впервые в этом сезоне сыграл на правом фланге. Россиянин отметился двумя результативными передачами и довёл количество своих ассистов в НХЛ до 700. Александр стал седьмым действующим игроком НХЛ, достигшим такой отметки.