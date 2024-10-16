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Быков: с возрастом Шипачёв стал мудрее, стал правильнее использовать свои возможности

Быков: с возрастом Шипачёв стал мудрее, стал правильнее использовать свои возможности
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал 1000-й матч нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва. 37-летний форвард отметился голом и двумя результативными передачами в своём 1000-м матче в КХЛ. Юбилейной стала игра с ЦСКА (5:4 ОТ).

«Безусловно, Шипачёв показывает уникальный результат. И Вадим продолжает играть. Думаю, он будет только повышать эту планку рекорда для других хоккеистов.

Он сейчас в хорошем зрелом возрасте, который даёт ему возможность не тратить силы понапрасну, распределять их по сезону. С возрастом он стал мудрее, стал правильнее использовать свои возможности. Шипачёв сам грамотно распоряжается своими возможностями плеймейкера и даёт зарабатывать своим партнёрам очки», – цитирует Быкова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Шипачёв принял участие в 13 матчах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 4
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Энас (Шипачёв, Волков) – 12:03 (5x5)     1:1 Соркин (Полтапов) – 26:14 (5x5)     1:2 Гурьянов (Абрамов, Классон) – 29:09 (5x5)     2:2 Кузнецов (Улле, Гросс) – 42:11 (5x5)     2:3 Дроздов (Каменев, Провольнев) – 43:53 (5x5)     2:4 Дроздов – 54:51 (5x5)     3:4 Шипачёв (Лайл) – 56:51 (6x5)     4:4 Лайл (Шипачёв, Волков) – 59:02 (6x5)     5:4 Энас (Пинчук) – 60:35 (3x3)    
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