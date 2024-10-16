Быков: с возрастом Шипачёв стал мудрее, стал правильнее использовать свои возможности

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал 1000-й матч нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва. 37-летний форвард отметился голом и двумя результативными передачами в своём 1000-м матче в КХЛ. Юбилейной стала игра с ЦСКА (5:4 ОТ).

«Безусловно, Шипачёв показывает уникальный результат. И Вадим продолжает играть. Думаю, он будет только повышать эту планку рекорда для других хоккеистов.

Он сейчас в хорошем зрелом возрасте, который даёт ему возможность не тратить силы понапрасну, распределять их по сезону. С возрастом он стал мудрее, стал правильнее использовать свои возможности. Шипачёв сам грамотно распоряжается своими возможностями плеймейкера и даёт зарабатывать своим партнёрам очки», – цитирует Быкова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Шипачёв принял участие в 13 матчах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.