Быков: с возрастом Шипачёв стал мудрее, стал правильнее использовать свои возможности

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал 1000-й матч нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва. 37-летний форвард отметился голом и двумя результативными передачами в своём 1000-м матче в КХЛ. Юбилейной стала игра с ЦСКА (5:4 ОТ).
«Безусловно, Шипачёв показывает уникальный результат. И Вадим продолжает играть. Думаю, он будет только повышать эту планку рекорда для других хоккеистов.
Он сейчас в хорошем зрелом возрасте, который даёт ему возможность не тратить силы понапрасну, распределять их по сезону. С возрастом он стал мудрее, стал правильнее использовать свои возможности. Шипачёв сам грамотно распоряжается своими возможностями плеймейкера и даёт зарабатывать своим партнёрам очки», – цитирует Быкова Metaratings.ru.
В текущем сезоне Шипачёв принял участие в 13 матчах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.
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