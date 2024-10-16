Бывший вратарь СКА рассказал, как голкиперам нужно справляться с буллитами Кузнецова

Бывший вратарь СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Сергей Черкас рассказал, как голкиперам нужно справляться с буллитами нападающего Евгения Кузнецова. Фирменный буллит форварда исполняется на очень малой скорости, что смущает большинство голкиперов, а нападающему позволяет реализовывать броски с большим процентом.

«Для вратаря это непростая история – нестандартные буллиты от Кузнецова. Меня в СКА учил выигрывать дуэль у форварда тренер Игорь Щурков. Задача вратаря: выкатиться из ворот и, возвращаясь в них, сравняться по скорости с тем, кто исполняет буллит. Он катится на тебя лицом, ты – в ворота задним ходом. Нужно раньше времени не сесть в них, чтобы не оставить открытыми углы. И в то же время не застопориться далеко от ворот, чтобы тебя не убрали в сторону.

Но Кузнецов пешком идёт – в этом сложность. Я бы на месте вратарей всё-таки заставил его двигаться. Поработал бы клюшкой, чтобы не дать ему дриблинговать перед носом. Нельзя просто стоять и ждать, когда он бросит, принимать на себя роль жертвы. Надо заставить того, кто исполняет штрафной бросок, сделать то, что нужно вратарю. Конечно, в случае с Кузнецовым это трудно. Он мастер. В НХЛ не нашли способа справиться с буллитами в его исполнении», – цитирует Черкаса «РБ Спорт».

Кузнецов рассказал, что придумал такое исполнение буллита вместе с тренером вратарей «Вашингтона» Скоттом Мюрреем. Ранее российский форвард исполнял буллиты на высокой скорости и часто попадал в штанги.