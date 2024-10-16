Чарльз Робинсон забил гол в ворота «Ак Барса», дважды попав по шайбе с лёта
Поделиться
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду «Ак Барс». Идёт второй период — счёт 1:0 в пользу челябинцев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Перерыв
2 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Робинсон (Котляревский, Карпухин) – 27:11 (5x5) 2:0 Кравцов (Кэмпфер, Сикура) – 37:58 (5x5)
В середине второго периода нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон забил великолепный по красоте гол. Американский форвард дважды попал по летящей шайбе клюшкой и переправил её в дальний угол ворот Тимура Билялова. Робинсон сделал всё по правилам и не касался шайбы выше уровня перекладины ворот, гол был засчитан.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 октября 2024
-
18:35
-
18:11
-
17:40
-
17:10
-
16:45
-
16:30
-
16:06
-
15:54
-
15:41
-
15:32
-
15:16
-
15:00
-
14:55
-
14:32
-
14:30
-
14:17
-
14:00
-
13:48
-
13:35
-
13:23
-
13:10
-
12:52
-
12:35
-
12:19
-
12:02
-
11:50
-
11:36
-
11:21
-
11:05
-
11:00
-
10:47
-
10:35
-
10:25
-
10:16
-
10:05