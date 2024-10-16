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Чарльз Робинсон забил гол в ворота «Ак Барса», дважды попав по шайбе с лёта

Чарльз Робинсон забил гол в ворота «Ак Барса», дважды попав по шайбе с лёта
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду «Ак Барс». Идёт второй период — счёт 1:0 в пользу челябинцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Перерыв
2 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Робинсон (Котляревский, Карпухин) – 27:11 (5x5)     2:0 Кравцов (Кэмпфер, Сикура) – 37:58 (5x5)    

В середине второго периода нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон забил великолепный по красоте гол. Американский форвард дважды попал по летящей шайбе клюшкой и переправил её в дальний угол ворот Тимура Билялова. Робинсон сделал всё по правилам и не касался шайбы выше уровня перекладины ворот, гол был засчитан.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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