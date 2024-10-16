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«Спартак» отправился на выездную серию вместе с главным тренером Алексеем Жамновым

«Спартак» отправился на выездную серию вместе с главным тренером Алексеем Жамновым
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ХК «Спартак» отправился на вторую выездную серию матчей в сезоне вместе с главным тренером Алексеем Жамновым, сообщает пресс-служба клуба. На выездную серию встреч в Омске и на Дальнем Востоке «Спартак» отправился в составе из 26 игроков (три вратаря, восемь защитников, 15 нападающих).

Жамнов пропустил предыдущий матч с московским «Динамо» из-за болезни.

В четверг, 17 октября, в 16:30 мск «Спартак» начнёт выезд в гостях у омского «Авангарда». Затем в субботу, 19 октября, в 10:30 мск клуб сыграет с «Амуром» в Хабаровске — и завершит гостевую серию в понедельник, 21 октября, в 12:30 мск с «Адмиралом» из Владивостока.

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