Дубль Виталия Кравцова принёс «Трактору» победу над «Ак Барсом»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду «Ак Барс». Встреча завершилась победой челябинцев со счётом 3:1.
В середине второго периода счёт открыл нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон. Американский форвард дважды попал по шайбе с лёта и переправил её в дальний угол ворот. Вторую шайбу под конец второго периода забросил Виталий Кравцов, которому ассистировали Стивен Кэмпфер и Дилан Сикура. В третьем периоде Кравцов оформил дубль. В середине третьего периода Кирилл Крутов забросил единственную шайбу «Ак Барса».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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