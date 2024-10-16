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Трактор — Ак Барс, результат матча 16 октября, счет 3:1, КХЛ 2024-2025

Дубль Виталия Кравцова принёс «Трактору» победу над «Ак Барсом»
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду «Ак Барс». Встреча завершилась победой челябинцев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Робинсон (Котляревский, Карпухин) – 27:11 (5x5)     2:0 Кравцов (Кэмпфер, Сикура) – 37:58 (5x5)     3:0 Кравцов (Кэмпфер) – 46:37 (5x4)     3:1 Крутов (Сафонов, Марченко) – 51:30 (5x5)    

В середине второго периода счёт открыл нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон. Американский форвард дважды попал по шайбе с лёта и переправил её в дальний угол ворот. Вторую шайбу под конец второго периода забросил Виталий Кравцов, которому ассистировали Стивен Кэмпфер и Дилан Сикура. В третьем периоде Кравцов оформил дубль. В середине третьего периода Кирилл Крутов забросил единственную шайбу «Ак Барса».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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Чарльз Робинсон забил гол в ворота «Ак Барса», дважды попав по шайбе с лёта
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