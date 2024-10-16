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Барыс — Салават Юлаев, результат матча 16 октября, счет 2:3, КХЛ 2024-2025

Гол и передача Хмелевски помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Барыс»
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой уфимцев со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Панюков (Омирбеков, Асетов) – 12:19 (5x5)     1:1 Хмелевски (Ремпал) – 16:03 (5x5)     1:2 Тодд (Хмелевски, Вязовой) – 28:33 (5x4)     2:2 Омирбеков (Бекетаев) – 30:15 (5x5)     2:3 Сучков – 33:16 (4x5)    

В середине первого периода счёт открыл Кирилл Панюков с передач Алихана Омирбекова и Алихана Асетова. Уфимцам быстро удалось сравнять счёт благодаря голу Александра Хмелевски с передачи Шелдона Ремпала. В середине второго периода команды обменялись быстрыми шайбами. За «Салават Юлаев» отличились Нэйтан Тодд и Егор Сучков, за «Барыс» гол забил Алихан Омирбеков. Отметим, что в заявку уфимцев не попал основной голкипер Александр Самонов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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