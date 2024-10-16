Гол и передача Хмелевски помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Барыс»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой уфимцев со счётом 3:2.

В середине первого периода счёт открыл Кирилл Панюков с передач Алихана Омирбекова и Алихана Асетова. Уфимцам быстро удалось сравнять счёт благодаря голу Александра Хмелевски с передачи Шелдона Ремпала. В середине второго периода команды обменялись быстрыми шайбами. За «Салават Юлаев» отличились Нэйтан Тодд и Егор Сучков, за «Барыс» гол забил Алихан Омирбеков. Отметим, что в заявку уфимцев не попал основной голкипер Александр Самонов.

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