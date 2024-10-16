Дмитрий Орлов достиг отметки в 300 набранных очков в НХЛ
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В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся матч нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз». «Харрикейнз» обыграли соперника со счётом 4:2.
Результативной передачей отметился защитник «Каролины» Дмитрий Орлов и достиг отметки в 300 набранных очков в НХЛ. Он занимает восьмое место в истории НХЛ среди российских защитников по очкам. Выше Орлова располагаются российские защитники, уже завершившие карьеру.
Лидером по очкам среди российских защитников в НХЛ является Сергей Гончар (811). Затем в этом списке расположились Сергей Зубов (772), Андрей Марков (572), Алексей Житник (471), Владимир Малахов (346), Олег Твердовский (317) и Борис Миронов (307).
НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Братт, Ковачевич) – 21:16 1:1 Джарвис (Свечников) – 30:55 2:1 Гостисбер (Нечас, Котканиеми) – 39:23 3:1 Блейк (Орлов) – 50:16 3:2 Хишир (Хьюз, Братт) – 55:16 (pp) 4:2 Ахо (Славин, Мартинук) – 58:24
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