Дмитрий Орлов достиг отметки в 300 набранных очков в НХЛ

В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся матч нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз». «Харрикейнз» обыграли соперника со счётом 4:2.

Результативной передачей отметился защитник «Каролины» Дмитрий Орлов и достиг отметки в 300 набранных очков в НХЛ. Он занимает восьмое место в истории НХЛ среди российских защитников по очкам. Выше Орлова располагаются российские защитники, уже завершившие карьеру.

Лидером по очкам среди российских защитников в НХЛ является Сергей Гончар (811). Затем в этом списке расположились Сергей Зубов (772), Андрей Марков (572), Алексей Житник (471), Владимир Малахов (346), Олег Твердовский (317) и Борис Миронов (307).