Бучельников — о Ротенберге: чем больше таких людей будет, тем лучше для нашего хоккея

Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников поделился впечатлениями от работы с главным тренером СКА Романом Ротенбергом и заявил, что специалист является настоящим фанатиком хоккея.

— Какой Роман Ротенберг как тренер?

— Очень хороший мотиватор. Может любого замотивировать просто с полщелчка. Много подсказывает и он, и тренерский штаб, что мне очень нравилось. Подробный разбор игр наших и соперника, схемы, системы — всё показывали, и намного проще играть было. Очень интересный опыт был для меня.

— Он действительно такой фанатик хоккея?

— Конечно, он ещё и после тренировок остаётся, с вратарями играет, бросает. Следит за хоккеем много и в командные чаты скидывает моменты с игр из НХЛ, из КХЛ. Я думаю, он такой огромный фанатик хоккея. И чем больше таких людей будет, тем лучше для нашего хоккея, — цитирует Бучельникова «РБ Спорт».

20-летний Бучельников с начала октября прошлого года выступал на правах аренды за «Адмирал» и набрал 29 (13+16) очков в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Дебютировал нападающий в КХЛ за СКА сезоном ранее и набрал 2 (1+1) очка в 10 матчах регулярки. В межсезонье форвард был обменян в «Витязь».