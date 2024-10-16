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Бучельников — о Ротенберге: чем больше таких людей будет, тем лучше для нашего хоккея

Бучельников — о Ротенберге: чем больше таких людей будет, тем лучше для нашего хоккея
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Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников поделился впечатлениями от работы с главным тренером СКА Романом Ротенбергом и заявил, что специалист является настоящим фанатиком хоккея.

— Какой Роман Ротенберг как тренер?
— Очень хороший мотиватор. Может любого замотивировать просто с полщелчка. Много подсказывает и он, и тренерский штаб, что мне очень нравилось. Подробный разбор игр наших и соперника, схемы, системы — всё показывали, и намного проще играть было. Очень интересный опыт был для меня.

— Он действительно такой фанатик хоккея?
— Конечно, он ещё и после тренировок остаётся, с вратарями играет, бросает. Следит за хоккеем много и в командные чаты скидывает моменты с игр из НХЛ, из КХЛ. Я думаю, он такой огромный фанатик хоккея. И чем больше таких людей будет, тем лучше для нашего хоккея, — цитирует Бучельникова «РБ Спорт».

20-летний Бучельников с начала октября прошлого года выступал на правах аренды за «Адмирал» и набрал 29 (13+16) очков в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Дебютировал нападающий в КХЛ за СКА сезоном ранее и набрал 2 (1+1) очка в 10 матчах регулярки. В межсезонье форвард был обменян в «Витязь».

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