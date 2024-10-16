Серавалли: «Миннесота» больше всех команд НХЛ зависит от одного игрока — Кирилла Капризова

Инсайдер НХЛ Франк Серавалли заявил, что «Миннесота» больше, чем любая другая команда в НХЛ, зависит от одного игрока — российского нападающего Кирилла Капризова.

«Раньше я смотрел на эту команду, у которой $ 14,7 млн «мёртвых» денег, и думал, что нет причин, по которой она не может за что-либо бороться. Но затем произошёл прошлый сезон, после которого думаешь: «Оу, может, это действительно так сложно? Смогут ли они пережить ещё один сезон, после которого снова смогут тратить деньги?» Часть освободившихся денег наверняка будет должна уйти Кириллу Капризову, верно? «Миннесоте» предстоит проделать много работы, чтобы продолжить улучшать команду.

Кажется, что эта команда больше любой другой в НХЛ зависит от одного игрока — Кирилла Капризова. Не хочу слишком упрощать это, но, когда Капризов входит в пятёрку лучших игроков лиги и идёт на полной скорости, команда смотрится очень хорошо. Но когда он смотрится средне на каком-то отрезке времени, команда тоже смотрится средне.

Возможно, не самое смелое заявление, что команды играют так же, как и их звёзды. Но, поскольку в «Миннесоте» есть недостаток звёзд и они больше полагаются на глубину, когда свет от этой звезды становится чуть тусклее, команда играет хуже», — цитирует Серавалли Daily Faceoff.