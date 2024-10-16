Вратарь «Куньлуня» совершил потрясающее спасение, не дав забить в упор Иванову
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Локомотивом». После первого периода впереди ярославцы со счётом 2:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2-й период
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Бут) – 16:19 (5x5) 0:2 Берёзкин (Каюмов, Шалунов) – 17:59 (5x5) 0:3 Бут (Кирьянов) – 25:08 (5x5) 0:4 Фрейз (Бут, Никулин) – 29:48 (5x4)
В конце первого периода потрясающее спасение совершил голкипер «Куньлуня» Кайл Кейсер. Вратарь не дал забить в упор нападающему «Локомотива» Георгию Иванову, отразив блином шайбу, летящую уже в пустые ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Отметим, что это уже третья игра между этими командами в текущем сезоне. Обе предыдущих встречи остались за ярославцами.
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