Вратарь «Куньлуня» совершил потрясающее спасение, не дав забить в упор Иванову

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Локомотивом». После первого периода впереди ярославцы со счётом 2:0.

В конце первого периода потрясающее спасение совершил голкипер «Куньлуня» Кайл Кейсер. Вратарь не дал забить в упор нападающему «Локомотива» Георгию Иванову, отразив блином шайбу, летящую уже в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что это уже третья игра между этими командами в текущем сезоне. Обе предыдущих встречи остались за ярославцами.