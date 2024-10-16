Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Куньлуня» совершил потрясающее спасение, не дав забить в упор Иванову

Вратарь «Куньлуня» совершил потрясающее спасение, не дав забить в упор Иванову
Комментарии

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Локомотивом». После первого периода впереди ярославцы со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2-й период
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Бут) – 16:19 (5x5)     0:2 Берёзкин (Каюмов, Шалунов) – 17:59 (5x5)     0:3 Бут (Кирьянов) – 25:08 (5x5)     0:4 Фрейз (Бут, Никулин) – 29:48 (5x4)    

В конце первого периода потрясающее спасение совершил голкипер «Куньлуня» Кайл Кейсер. Вратарь не дал забить в упор нападающему «Локомотива» Георгию Иванову, отразив блином шайбу, летящую уже в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что это уже третья игра между этими командами в текущем сезоне. Обе предыдущих встречи остались за ярославцами.

Материалы по теме
Кравец — о поражении от «Локомотива»: могли выиграть, где-то нам не повезло
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android