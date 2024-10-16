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Инсайдер НХЛ — о Мичкове: этот парень очень крут, он словно цепной пёс

Инсайдер НХЛ — о Мичкове: этот парень очень крут, он словно цепной пёс
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Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли охарактеризовал игру российского нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова как цепкого и техничного игрока и нашёл в нём сходства с Кириллом Капризовым.

«Мичков прибыл. В первых двух матчах он немного нервничал, терял шайбу, неуверенно играл. Но затем он адаптировался. Уже в матче с «Калгари» он гораздо лучше взаимодействовал с шайбой. Этот парень очень крут. Уверен, что его техника и другие навыки выше всяких похвал. Но главное — он всегда борется, постоянно идёт за шайбой, никогда не выходит из борьбы. Возможно, это слишком много — просить от 19-летнего парня, который только адаптируется к НХЛ, вести команду за собой. Но он будет делать это очень скоро. Он словно цепной пёс. Это лучший способ описать его. Но ещё я вижу в нём многое от Капризова», — цитирует Серавалли Daily Faceoff.

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