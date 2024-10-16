17-летний нападающий московского «Динамо» Иван Рябкин перешёл в клуб юниорской лиги США

17-летний нападающий Иван Рябкин не смог пробиться в основной состав московского «Динамо» и принял решение покинуть Россию. Талантливый форвард продолжит карьеру в Америке. Нападающий стал игроком клуба «Маскегон Ламберджекс». Об этом говорится на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне Рябкин провёл за бело-голубых в КХЛ два матча без набранных очков.

Напомним, в прошедшем, дебютном для себя сезоне Рябкин стал лучшим ассистентом и вторым в списке лучших бомбардиров среди игроков в возрасте до 17 лет в истории Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), обогнав Никиту Кучерова. В 49 матчах он набрал 64 (25+39) очка при показателе полезности «+34».