Капитан минского «Динамо» Андрей Стась внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба. Нападающий получил повреждение во вчерашнем матче с ЦСКА в столкновении у борта с защитником армейцев Фредриком Классоном. Арбитры не усмотрели нарушения правил в эпизоде.

В текущем сезоне нападающий провёл 13 матчей, в которых забросил две шайбы при показателе полезности «+1».

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Всего в КХЛ 35-летний нападающий провёл 883 матча, в которых набрал 199 очков — забросил 80 шайб и отдал 119 результативных передач.