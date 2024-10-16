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Капитан минского «Динамо» Андрей Стась внесён в список травмированных

Капитан минского «Динамо» Андрей Стась внесён в список травмированных
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Капитан минского «Динамо» Андрей Стась внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба. Нападающий получил повреждение во вчерашнем матче с ЦСКА в столкновении у борта с защитником армейцев Фредриком Классоном. Арбитры не усмотрели нарушения правил в эпизоде.

В текущем сезоне нападающий провёл 13 матчей, в которых забросил две шайбы при показателе полезности «+1».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Всего в КХЛ 35-летний нападающий провёл 883 матча, в которых набрал 199 очков — забросил 80 шайб и отдал 119 результативных передач.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 4
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Энас (Шипачёв, Волков) – 12:03 (5x5)     1:1 Соркин (Полтапов) – 26:14 (5x5)     1:2 Гурьянов (Абрамов, Классон) – 29:09 (5x5)     2:2 Кузнецов (Улле, Гросс) – 42:11 (5x5)     2:3 Дроздов (Каменев, Провольнев) – 43:53 (5x5)     2:4 Дроздов – 54:51 (5x5)     3:4 Шипачёв (Лайл) – 56:51 (6x5)     4:4 Лайл (Шипачёв, Волков) – 59:02 (6x5)     5:4 Энас (Пинчук) – 60:35 (3x3)    
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