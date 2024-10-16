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«Сегодня у нас многое получилось». Тертышный — о матче с «Ак Барсом»

«Сегодня у нас многое получилось». Тертышный — о матче с «Ак Барсом»
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Нападающий «Трактора» Никита Тертышный оценил победу в матче с «Ак Барсом» (3:1) и заявил, что челябинская команда провела хорошую игру.

— В принципе, сегодня у нашей команды многое получилось. Хорошо вернулись в игру после неудачного предыдущего матча. Так что, я думаю, всё, что мы задумали, у нас и получилось.

— Что поменяли после неудачного первого периода?
— Добавили в движении. Немного проспали первый период, и пришлось навёрстывать упущенное. Я думаю, что мы всё-таки переиграли соперника во втором и третьем отрезках.

— Как ощущали себя в матче против команды вашего бывшего тренера? Считаете ли вы эту игру особенно принципиальной?
— Нет, обычная игра, как и все остальные. Понятно, что мы много работали с этим тренерским штабом в «Тракторе». Приятно было их увидеть.

— Как команда готовилась к этому матчу после недавнего поражения и какие ошибки были исправлены по сравнению с предыдущей игрой?
— Посмотрели видео, добавили в обороне, немножко добавили энергии и злости. Я думаю, что это и принесло нам победу, — сказал Тертышный «Чемпионату».

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Робинсон (Котляревский, Карпухин) – 27:11 (5x5)     2:0 Кравцов (Кэмпфер, Сикура) – 37:58 (5x5)     3:0 Кравцов (Кэмпфер) – 46:37 (5x4)     3:1 Крутов (Сафонов, Марченко) – 51:30 (5x5)    
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