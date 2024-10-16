«Сегодня у нас многое получилось». Тертышный — о матче с «Ак Барсом»

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный оценил победу в матче с «Ак Барсом» (3:1) и заявил, что челябинская команда провела хорошую игру.

— В принципе, сегодня у нашей команды многое получилось. Хорошо вернулись в игру после неудачного предыдущего матча. Так что, я думаю, всё, что мы задумали, у нас и получилось.

— Что поменяли после неудачного первого периода?

— Добавили в движении. Немного проспали первый период, и пришлось навёрстывать упущенное. Я думаю, что мы всё-таки переиграли соперника во втором и третьем отрезках.

— Как ощущали себя в матче против команды вашего бывшего тренера? Считаете ли вы эту игру особенно принципиальной?

— Нет, обычная игра, как и все остальные. Понятно, что мы много работали с этим тренерским штабом в «Тракторе». Приятно было их увидеть.

— Как команда готовилась к этому матчу после недавнего поражения и какие ошибки были исправлены по сравнению с предыдущей игрой?

— Посмотрели видео, добавили в обороне, немножко добавили энергии и злости. Я думаю, что это и принесло нам победу, — сказал Тертышный «Чемпионату».