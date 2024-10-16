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Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Трактора»

Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Трактора»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал выездной матч регулярного чемпионата с «Трактором» (1:3) и отметил отсутствие из-за травм двух ведущих нападающих Александра Барабанова и Ника Петана.

– Хороший, динамичный матч. Первый период у нас получался, мы выполняли то, что должны были, шли в давление, заставляли соперника ошибаться, и моменты были. Но, возможно, сказалась потеря двух ведущих нападающих – Александра Барабанова и Ника Петана, который сыграл всего несколько смен. Тем не менее мы должны в любых условиях добиваться результата командой.

– Вас самого не удивило такое подавляющее преимущество вашей команды?
– Мы готовимся, перед каждым матчем разбираем, в чём можем усилить игру. Последние игры показали, что результат приходит, если выполняются наши требования. К сожалению, пока не можем всё это воплотить в голы, но ребята должны фокусироваться на процессе, и тогда шайбы придут, — цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.

«Ак Барс» проиграл уже четвёртый матч из последних пяти. В следующей игре казанская команда встретится с «Адмиралом». Матчи пройдут 25 и 27 октября в Казани.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Робинсон (Котляревский, Карпухин) – 27:11 (5x5)     2:0 Кравцов (Кэмпфер, Сикура) – 37:58 (5x5)     3:0 Кравцов (Кэмпфер) – 46:37 (5x4)     3:1 Крутов (Сафонов, Марченко) – 51:30 (5x5)    
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