Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Трактора»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал выездной матч регулярного чемпионата с «Трактором» (1:3) и отметил отсутствие из-за травм двух ведущих нападающих Александра Барабанова и Ника Петана.

– Хороший, динамичный матч. Первый период у нас получался, мы выполняли то, что должны были, шли в давление, заставляли соперника ошибаться, и моменты были. Но, возможно, сказалась потеря двух ведущих нападающих – Александра Барабанова и Ника Петана, который сыграл всего несколько смен. Тем не менее мы должны в любых условиях добиваться результата командой.

– Вас самого не удивило такое подавляющее преимущество вашей команды?

– Мы готовимся, перед каждым матчем разбираем, в чём можем усилить игру. Последние игры показали, что результат приходит, если выполняются наши требования. К сожалению, пока не можем всё это воплотить в голы, но ребята должны фокусироваться на процессе, и тогда шайбы придут, — цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.

«Ак Барс» проиграл уже четвёртый матч из последних пяти. В следующей игре казанская команда встретится с «Адмиралом». Матчи пройдут 25 и 27 октября в Казани.