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Тертышный — о вратарях «Трактора»: у нас два первых номера, Фукале и Мыльников — топы

Тертышный — о вратарях «Трактора»: у нас два первых номера, Фукале и Мыльников — топы
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Нападающий «Трактора» Никита Тертышный заявил, что в челябинском клубе есть два отличных вратаря — Зак Фукале и Сергей Мыльников. В сегодняшнем матче с «Ак Барсом» (3:1) Фукале отразил 33 броска и пропустил одну шайбу.

«В чём феномен Зака Фукале, сейчас он лучший вратарь в КХЛ, несмотря на то что сегодня у него ушёл «сухарь»?
Он работает каждый день, как и Сергей Мыльников. У нас два топовых вратаря. Да, Зак сейчас стоит на воротах больше, чем Сергей, но, я считаю, у нас два первых номера. Они очень серьёзно работают, тренер по вратарям очень много их тренирует. Я думаю, что благодаря этому», — сказал Тертышный «Чемпионату».

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Робинсон (Котляревский, Карпухин) – 27:11 (5x5)     2:0 Кравцов (Кэмпфер, Сикура) – 37:58 (5x5)     3:0 Кравцов (Кэмпфер) – 46:37 (5x4)     3:1 Крутов (Сафонов, Марченко) – 51:30 (5x5)    
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