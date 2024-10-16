Тертышный — о вратарях «Трактора»: у нас два первых номера, Фукале и Мыльников — топы

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный заявил, что в челябинском клубе есть два отличных вратаря — Зак Фукале и Сергей Мыльников. В сегодняшнем матче с «Ак Барсом» (3:1) Фукале отразил 33 броска и пропустил одну шайбу.

«В чём феномен Зака Фукале, сейчас он лучший вратарь в КХЛ, несмотря на то что сегодня у него ушёл «сухарь»?

Он работает каждый день, как и Сергей Мыльников. У нас два топовых вратаря. Да, Зак сейчас стоит на воротах больше, чем Сергей, но, я считаю, у нас два первых номера. Они очень серьёзно работают, тренер по вратарям очень много их тренирует. Я думаю, что благодаря этому», — сказал Тертышный «Чемпионату».