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Сопин: Рябкин находится в отеле Санкт-Петербурга. У него нет планов по отъезду за океан

Сопин: Рябкин находится в отеле Санкт-Петербурга. У него нет планов по отъезду за океан
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин опроверг информацию о переходе 17-летнего форварда системы клуба Ивана Рябкина в клуб юниорской лиги США.

«Иван Рябкин сейчас находится в отеле Санкт-Петербурга и готовится к отправлению на выезд с командой ВХЛ. Он только что прилетел в Питер, где встретился с тренерским штабом «Динамо» (Санкт-Петербург). Пока что не могу ничего сказать относительно правомерности заключения контракта в Америке.

В данный момент мы ведём консультации с КХЛ, уже обсудили все возможные варианты развития событий. Связались и с агентом Рябкина, который сказал, что у Ивана нет никаких планов по отъезду за океан», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Весной Иван подписал первый профессиональный контракт с московским «Динамо», который рассчитан на три сезона.

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