«Матч, конечно, был особым». Гатиятулин — о встрече с бывшим клубом «Трактором»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от возвращения в родной город Челябинск в матче с «Трактором». Специалист ранее возглавлял челябинский клуб.

– С каким настроением вы сегодня работали в родном городе?

– В каждом матче мы выходим с настроем побеждать. Как для главного тренера «Ак Барса» для меня любая игра принципиальная. А если говорить лично, то матч, конечно, был особым. Я здесь родился, на матче была семья, близкие, атмосфера хорошая. И настроение было хорошее, — цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.

Гатиятулин наибольшего успеха добился на должности главного тренера «Трактора», с которым дважды брал бронзовые медали по итогам сезонов-2017/2018 и 2021/2022.