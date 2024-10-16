«Матч, конечно, был особым». Гатиятулин — о встрече с бывшим клубом «Трактором»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от возвращения в родной город Челябинск в матче с «Трактором». Специалист ранее возглавлял челябинский клуб.
– С каким настроением вы сегодня работали в родном городе?
– В каждом матче мы выходим с настроем побеждать. Как для главного тренера «Ак Барса» для меня любая игра принципиальная. А если говорить лично, то матч, конечно, был особым. Я здесь родился, на матче была семья, близкие, атмосфера хорошая. И настроение было хорошее, — цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.
Гатиятулин наибольшего успеха добился на должности главного тренера «Трактора», с которым дважды брал бронзовые медали по итогам сезонов-2017/2018 и 2021/2022.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Робинсон (Котляревский, Карпухин) – 27:11 (5x5) 2:0 Кравцов (Кэмпфер, Сикура) – 37:58 (5x5) 3:0 Кравцов (Кэмпфер) – 46:37 (5x4) 3:1 Крутов (Сафонов, Марченко) – 51:30 (5x5)
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