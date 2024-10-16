«Здорово играть в такой атмосфере на трибунах». Гру оценил победу над «Ак Барсом»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (3:1) и отметил поддержку челябинских болельщиков на домашних играх.

«Ак Барс» — это хорошая команда. И они вошли в этот матч с хорошим настроем и импульсом, который получили после прошлой победы. Как мне кажется, в первом периоде мы им дали слишком много времени и пространства, а соперник этим воспользовался. Далее наши игроки уже подстроились под этот матч, вкатились, и во втором периоде мы увидели зеркальную картину по броскам в створ. Мы контролировали игру до гола казанцев.

Я бы хотел особо отметить энергию, которую нам давали наши болельщики на трибунах. Мы уже столько матчей подряд сыграли дома, но, несмотря на это, на каждой игре был аншлаг и арена была заполнена. Мы действительно чувствовали эту поддержку и энергию. Здорово играть в такой атмосфере на трибунах», — цитирует Гру пресс-служба челябинского клуба.

«Трактор» одержал седьмую победу в последних восьми матчах. В следующей встрече челябинский клуб сыграет с «Салаватом Юлаевым». Игра пройдёт в Челябинске 18 октября.