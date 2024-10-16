Защитник «Оттавы» Артём Зуб выбыл из строя минимум на неделю из-за сотрясения
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Защитник «Оттавы» Артём Зуб выбыл из строя минимум на неделю из-за сотрясения, полученного в предыдущем матче с «Лос-Анджелесом», сообщает пресс-служба клуба. Российский защитник не смог продолжить встречу с «Лос-Анджелес Кингз» после грубого силового приёма от Таннера Жанно. Зуб завершил матч досрочно, отправившись на скамейку. В этой встрече «Оттава» одержала победу со счётом 8:7 (1:2, 4:3, 2:2, 1:0) в овертайме.
За россиянина вступился тафгай «Сенаторз» Зак Макьюэн, который набросился на Жанно и вступил с ним в драку. Форвард «Оттавы», помимо большого штрафа за драку, получил двухминутное удаление за неспортивное поведение.
В текущем сезоне Зуб провёл три матча без набранных очков с показателем полезности «+1».
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 20:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
8 : 7
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Фиала (Копитар, Кларк) – 08:12 (pp) 0:2 Льюис (Тюркотт, Андерсон) – 09:07 1:2 Сандерсон (Ткачук, Штюцле) – 10:25 (pp) 1:3 Кемпе (Кларк, Копитар) – 25:31 (pp) 2:3 Макьюэн (Дженсен) – 30:26 2:4 Лаферрье (Берроуз, Кемпе) – 31:16 3:4 Батерсон (Сандерсон, Норрис) – 35:13 (pp) 4:4 Шабо (Штюцле, Ткачук) – 35:32 4:5 Фиала (Кларк, Копитар) – 36:25 (pp) 5:5 Макьюэн (Годетт) – 37:52 5:6 Лаферрье – 43:38 6:6 Жиру (Пинто, Шабо) – 45:25 (pp) 7:6 Норрис (Батерсон, Ткачук) – 49:18 (pp) 7:7 Жанно – 54:26 8:7 Норрис (Батерсон, Штюцле) – 60:56
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