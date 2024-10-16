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«Очень важная для нас победа». Виктор Козлов — о результате матча с «Барысом»

«Очень важная для нас победа». Виктор Козлов — о результате матча с «Барысом»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:2) и назвал очень важной победу над казахстанским клубом.

«Очень важная для нас победа. Прошлую встречу мы проиграли, сегодня важно было обыграть «Барыс». Мы ожидали, что будет непросто, соперник заряжен, много молодых игроков. Выделю наше меньшинство, хорошо отработали, Семён Вязовой сделал результативную передачу. В целом хотелось бы, чтобы мы выглядели более динамично, но мы продолжаем выездную серию. Все проявили характер, блокировали броски», — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

«Салават Юлаев» одержал вторую победу в последних пяти матчах. В следующей игре уфимский клуб всретится с «Трактором» в Челябинске 18 октября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Панюков (Омирбеков, Асетов) – 12:19 (5x5)     1:1 Хмелевски (Ремпал) – 16:03 (5x5)     1:2 Тодд (Хмелевски, Вязовой) – 28:33 (5x4)     2:2 Омирбеков (Бекетаев) – 30:15 (5x5)     2:3 Сучков – 33:16 (4x5)    
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