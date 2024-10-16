Буцаев о поражении от «Салавата»: прогресс в игре присутствует, появились борьба и желание
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Главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» и отметил прогресс в игре казахстанской команды, которая по-прежнему занимает последнее место в общей таблице лиги.
«Мы можем только сетовать за это поражение на самих себя. Второй и третий гол, игра в неравных составах… Такие ошибки не должны допускаться. Тем не менее я бы отметил больше позитива, потому что мы видим, что прогресс в игре всё-таки присутствует. Появились борьба, желание, старание», — цитирует Буцаева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
В 16 матчах «Барыс» одержал лишь три победы и расположился на последнем месте в турнирной таблице КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Панюков (Омирбеков, Асетов) – 12:19 (5x5) 1:1 Хмелевски (Ремпал) – 16:03 (5x5) 1:2 Тодд (Хмелевски, Вязовой) – 28:33 (5x4) 2:2 Омирбеков (Бекетаев) – 30:15 (5x5) 2:3 Сучков – 33:16 (4x5)
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