Буцаев о поражении от «Салавата»: прогресс в игре присутствует, появились борьба и желание

Главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» и отметил прогресс в игре казахстанской команды, которая по-прежнему занимает последнее место в общей таблице лиги.

«Мы можем только сетовать за это поражение на самих себя. Второй и третий гол, игра в неравных составах… Такие ошибки не должны допускаться. Тем не менее я бы отметил больше позитива, потому что мы видим, что прогресс в игре всё-таки присутствует. Появились борьба, желание, старание», — цитирует Буцаева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В 16 матчах «Барыс» одержал лишь три победы и расположился на последнем месте в турнирной таблице КХЛ.