Дубль Фрейза помог «Локомотиву» уверенно обыграть «Куньлунь»
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Локомотивом». Уверенную победу одержали ярославцы со счётом 5:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Бут) – 16:19 (5x5) 0:2 Берёзкин (Каюмов, Шалунов) – 17:59 (5x5) 0:3 Бут (Кирьянов) – 25:08 (5x5) 0:4 Фрейз (Бут, Никулин) – 29:48 (5x4) 1:4 Хальбгевакс (Вуд, Шартье) – 36:49 (5x4) 1:5 Алексеев (Иванов) – 53:42 (4x5)
Дублем во встрече отметился нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз. Ещё по голу на свой счёт записали Даниил Бут, Максим Берёзкин и Денис Алексеев, забросивший шайбу при игре в меньшинстве. За китайский клуб единственную шайбу забросил Джейден Хальбгевакс в большинстве. Отметим, что в матче отсутствовал лидер «Локомотива» Александр Радулов. Ворота ярославского клуба защищал Алексей Мельничук.
Таким образом, «Локомотив» выиграл все три матча у «Куньлуня» в этом сезоне. Ещё одна встреча запланирована на 20 февраля.
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