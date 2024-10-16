Дубль Фрейза помог «Локомотиву» уверенно обыграть «Куньлунь»

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Локомотивом». Уверенную победу одержали ярославцы со счётом 5:1.

Дублем во встрече отметился нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз. Ещё по голу на свой счёт записали Даниил Бут, Максим Берёзкин и Денис Алексеев, забросивший шайбу при игре в меньшинстве. За китайский клуб единственную шайбу забросил Джейден Хальбгевакс в большинстве. Отметим, что в матче отсутствовал лидер «Локомотива» Александр Радулов. Ворота ярославского клуба защищал Алексей Мельничук.

Таким образом, «Локомотив» выиграл все три матча у «Куньлуня» в этом сезоне. Ещё одна встреча запланирована на 20 февраля.