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Губерниев: Мичков вовремя уехал, лучшие хоккеисты играют в НХЛ

Губерниев: Мичков вовремя уехал, лучшие хоккеисты играют в НХЛ
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Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что лучшие хоккеисты играют в НХЛ и поддержал решение нападающего Матвея Мичкова прейти в «Филадельфию».

«Я жду прорыва от многих наших молодых ребят. Надеюсь, Никишин, один из лучших защитников КХЛ, тоже получит шанс в НХЛ. Безусловно, все мы очень любим КХЛ, но лучшие люди хоккейного мира играют именно в НХЛ. А российские спортсмены стали её неотъемлемой частью.

Здорово наши стартовали в этом сезоне, на загляденье. Радуюсь за всех, в том числе и за Мичкова. Считаю, он вовремя уехал и уже доказывает это твёрдым местом в составе «Филадельфии», – цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

В прошедшем матче с «Эдмонтоном» (3:4 ОТ) Мичков отметился первыми заброшенными шайбами в НХЛ. Российский форвард стал автором дубля.

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