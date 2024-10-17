«Всё надо делать по-человечески и правильно». Бирюков — о деталях его ухода из «Салавата»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал, как получил предложение о работе в магнитогорском клубе, и заявил, что расстался с «Салаватом Юлаевым» в хороших отношениях.

— Как и от кого вы получили приглашение стать спортивным директором «Металлурга»?

— От директора «Металлурга» Алексея Валерьевича Жлобы поступило предложение. Мы долго разговаривали, он рассказал, как видит всю эту историю, я выслушал. После чего я дал понять, что должен переговорить с Уфой: тренерским штабом и руководством «Салавата Юлаева». Я не такой человек, что просто взял и убежал.

— Но предложение вы получили очень привлекательное.

— Понимал, что такие предложения порой поступают раз в жизни. Тем более от родного клуба. Переговорил с тренерами уфимцев: Виктором Козловым и Николаем Цулыгиным. Они сказали: «Давай, дерзай». Менеджмент «Салавата Юлаева» тоже пошёл мне навстречу, сразу дали зелёный свет. Я очень всем благодарен, у нас сохранились тёплые отношения.

— Но в голове, наверное, вы приняли для себя решение моментально?

— Да, но всё надо делать по-человечески и правильно.

— С игроками «Салавата» тоже попрощались?

— Обязательно. Было собрание, я всем ребятам сказал тёплые слова, поблагодарил, что четыре года назад меня в Уфе замечательно приняли. Отличный коллектив, — сказал Бирюков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Евгением Бирюковым читайте на «Чемпионате» в 9:00 мск.