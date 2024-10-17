Бирюков — о начале работы в «Металлурге»: одного меня не бросили, помощь со всех сторон

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал о поддержке в новой для себя должности.

— На сколько лет у вас заключён договор с «Металлургом» на должности спортивного директора?

— Это внутренняя история. Работаем, втягиваемся, а дальше будет видно.

— Не переживали, что у вас гигантский опыт игрока, есть тренерский опыт, но совсем не было менеджерского?

— Глупо говорить, что я не переживал. Всякие мысли были, я всё обдумал, после чего принял решение. Мне сразу сказали, что будут поддержка и помощь. У нас есть отличный специалист Александр Малашкин, один из лучших спортивных юристов лиги с огромным опытом работы: 20 лет в клубе. Так что одного меня не бросили, помощь со всех сторон (смеётся), — сказал Бирюков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Евгением Бирюковым читайте на «Чемпионате» в 9:00 мск.