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Сменивший Гомоляко в «Металлурге» Бирюков: и с моей, и с его стороны глупо искать обиды

Сменивший Гомоляко в «Металлурге» Бирюков: и с моей, и с его стороны глупо искать обиды
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Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков заявил, что общался с Сергеем Гомоляко, занимавшим эту должность ранее.

— Удалось ли поговорить с вашим предшественником Сергеем Гомоляко, он вам передал дела?
— Сергей Юрьевич написал мне, поздравил с назначением, я ему тоже ответил. У нас нормальные отношения, всегда хорошо общались.

— Никаких обид нет? Его уход получился в некоторой степени странным.
— Какие могут быть обиды, когда столько лет вместе работали и давно друг друга знаем? И с моей, и с его стороны глупо искать какие-то обиды, — сказал Бирюков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Евгением Бирюковым читайте на «Чемпионате»:
Как теперь будет жить чемпион КХЛ? Интервью с новым спортивным директором «Металлурга»
Эксклюзив
Как теперь будет жить чемпион КХЛ? Интервью с новым спортивным директором «Металлурга»
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