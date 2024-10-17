Сменивший Гомоляко в «Металлурге» Бирюков: и с моей, и с его стороны глупо искать обиды

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков заявил, что общался с Сергеем Гомоляко, занимавшим эту должность ранее.

— Удалось ли поговорить с вашим предшественником Сергеем Гомоляко, он вам передал дела?

— Сергей Юрьевич написал мне, поздравил с назначением, я ему тоже ответил. У нас нормальные отношения, всегда хорошо общались.

— Никаких обид нет? Его уход получился в некоторой степени странным.

— Какие могут быть обиды, когда столько лет вместе работали и давно друг друга знаем? И с моей, и с его стороны глупо искать какие-то обиды, — сказал Бирюков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.