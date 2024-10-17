Бирюков рассказал, как Козлов воспринял его решение покинуть тренерский штаб «Салавата»

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал, как Виктор Козлов воспринял его решение покинуть тренерский штаб «Салавата Юлаева».

— Всё-таки очень интересно узнать подробнее, как отреагировал на ваш уход Виктор Козлов.

— Прежде всего он понял меня, моё предложение и выбор, который я сделал. Есть тренерский путь, но сейчас я пошёл в другую сторону, это тоже очень интересная работа. Виктор пожелал мне всего хорошего и удачи. Мы друг друга знаем уже 10 лет. Он и в «Металлурге» был у меня тренером, а в Уфе сперва тренером, а уже затем я стал у него помощником, — сказал Бирюков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.