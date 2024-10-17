Бирюков рассказал, как будет общаться с агентами и вести переговоры на новой должности

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков заявил, что знает о том, что для привлечения хорошего игрока в провинциальные клубы приходится переплачивать.

— Вы хорошо знакомы с агентами и спецификой их работы?

— Со многими знаком хорошо, а заочно все друг друга знаем. Уже успел кое с кем пообщаться, познакомился со спортивными директорами, генеральными менеджерами других команд. Коммуникация идёт вовсю.

— Понимаете, что придётся много торговаться, вести переговоры, где-то стоять на своём, а где-то идти на уступки?

— Понимаю, но в жизни ничего не бывает просто, если ты хочешь чего-то достичь. У меня есть поддержка, мы работаем в коллективе, поэтому коллегиально всё решаем и обсуждаем, после чего принимается итоговое решение.

— Успели вникнуть в нюансы регламента, связанные с потолком зарплат, подписанием контрактов, обменами, квалификационными предложениями и другими важными вещами?

— Какие-то моменты я знал, столько лет в лиге отыграл! Есть, конечно, и новые для меня вещи. Повторюсь, у меня есть хороший помощник, который в этих вопросах как рыба в воде.

— Знаете, например, нюансы, что где-то таким клубам, как «Магнитка», приходится переплачивать игроку, чтобы он не уехал в Москву, Санкт-Петербург или Казань?

— Наше преимущество в том, что «Металлург» — клуб с огромной историей. Команда всегда борется за Кубок Гагарина, завоёвывает его. Это большой и серьёзный козырь, — сказал Бирюков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.