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В «Металлурге» оценили, по силам ли клубу повторить чемпионский успех прошлого года

В «Металлурге» оценили, по силам ли клубу повторить чемпионский успех прошлого года
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Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков заявил, что магнитогорская команда готова повторить чемпионский успех прошлого сезона.

— Как оцените нынешний состав «Металлурга»?
— Состав хороший. Серьёзное преимущество в том, что команда молодая, чемпионская. У ребят появился опыт победителей, история очень важная, нужная и полезная. Парни всем доказали, что могут побеждать.

— Повторить чемпионский успех по силам?
— Нет ничего невозможного. История КХЛ помнит много команд, которые два года подряд завоёвывали Кубок Гагарина: «Ак Барс», московское «Динамо», ЦСКА. Мы в 2016 году выиграли трофей, а в 2017 году сыграли в финале», — сказал Бирюков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Евгением Бирюковым читайте на «Чемпионате»:
Как теперь будет жить чемпион КХЛ? Интервью с новым спортивным директором «Металлурга»
Эксклюзив
Как теперь будет жить чемпион КХЛ? Интервью с новым спортивным директором «Металлурга»
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