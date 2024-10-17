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Бирюков — о Разине: вместе никогда нигде не играли, но были знакомы

Бирюков — о Разине: вместе никогда нигде не играли, но были знакомы
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Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал об общении с главным тренером Андреем Разиным.

— У вас налажена коммуникация с главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным? Все решения будут приниматься сообща?
— Мы каждый день видимся, общаемся. Всё складывается хорошо, в рабочем ключе. Вместе никогда нигде не играли, но были знакомы.

— Президент «Металлурга» Виктор Рашников и директор Алексей Жлоба будут визировать ваши с Разиным решения?
— Виктор Филиппович всю жизнь погружён в это дело. Если бы не он, «Металлург» не достиг бы больших успехов. Это наш президент, к которому мы всегда прислушиваемся. С Алексеем Валерьевичем мы на связи каждый день, — сказал Бирюков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Евгением Бирюковым читайте на «Чемпионате»:
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