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Бирюков — о текущей роли Мозякина в «Металлурге»: у него свои сфера и зона ответственности

Бирюков — о текущей роли Мозякина в «Металлурге»: у него свои сфера и зона ответственности
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Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал о роли Сергея Мозякина, который мог занять его должность в магнитогорском клубе.

— Какие-то первые шаги вы уже сделали или только планируете сделать на новой должности?
— Определённые моменты произошли, но пока ничего глобального.

— Напоследок хочу спросить про Сергея Мозякина. Ходили слухи, что место спортивного директора мог занять именно он. Расскажите о вашей коммуникации.
— Сергей мой друг. Мы много общаемся. Он выполняет свою работу, у него свои сфера и зона ответственности в должности директора по развитию. Разумеется, мы с ним на связи. А Василий Кошечкин и Ярослав Хабаров, например, работают в тренерском штабе. Тоже близкие для меня люди, — сказал Бирюков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Евгением Бирюковым читайте на «Чемпионате»:
Как теперь будет жить чемпион КХЛ? Интервью с новым спортивным директором «Металлурга»
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Как теперь будет жить чемпион КХЛ? Интервью с новым спортивным директором «Металлурга»
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