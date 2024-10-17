Бирюков — о текущей роли Мозякина в «Металлурге»: у него свои сфера и зона ответственности

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал о роли Сергея Мозякина, который мог занять его должность в магнитогорском клубе.

— Какие-то первые шаги вы уже сделали или только планируете сделать на новой должности?

— Определённые моменты произошли, но пока ничего глобального.

— Напоследок хочу спросить про Сергея Мозякина. Ходили слухи, что место спортивного директора мог занять именно он. Расскажите о вашей коммуникации.

— Сергей мой друг. Мы много общаемся. Он выполняет свою работу, у него свои сфера и зона ответственности в должности директора по развитию. Разумеется, мы с ним на связи. А Василий Кошечкин и Ярослав Хабаров, например, работают в тренерском штабе. Тоже близкие для меня люди, — сказал Бирюков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.